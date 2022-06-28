Поставки топлива через Хорватию позволят повысить энергетическую независимость воюющей Украины. Отечественные чиновники ведут переговоры с хорватской стороной.

В ходе визита заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника в Хорватию были достигнуты договоренности о сотрудничестве с хорватской стороной в вопросах диверсификации поставок горючего в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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“Диверсификация источников и маршрутов поставки горючего является залогом независимости страны и гарантией получения стратегически важного ресурса альтернативного происхождения от разных производителей. У нас есть поддержка в этом вопросе со стороны наших хорватских коллег”, – отметил Николай Колесник.

В рамках визита заместитель министра энергетики Украины провел встречи, в частности, с государственным секретарем Министерства экономики и устойчивого развития Хорватии Иво Милатычем, председателем правления компании Jadranski naftovod (JANAF) Степаном Аданичем и председателем правления компании INA Сандором Фасимоном.