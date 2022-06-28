Поставки пального через Хорватію дозволять підвищити енергетичну незалежність воюючої України. Вітчизняні чиновники ведуть переговори з хорватською стороною.

У ході візиту заступника міністра енергетики України Миколи Колісника до Хорватії було досягнуто домовленостей щодо співпраці з хорватською стороною у питаннях диверсифікації постачань пального в Україну. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

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“Диверсифікація джерел і маршрутів постачання пального є запорукою незалежності країни та гарантією отримання стратегічно важливого ресурсу альтернативного походження від різних виробників. Ми маємо підтримку у цьому питанні з боку наших хорватських колег”, – зазначив Микола Колісник.

У рамках візиту заступник міністра енергетики України провів зустрічі, зокрема, з державним секретарем Міністерства економіки та сталого розвитку Хорватії Іво Мілатичем, головою правління компанії Jadranski naftovod (JANAF) Стєпаном Аданичем та головою правління компанії INA Сандором Фасімоном.

На зустрічах також обговорили питання зміцнення енергетичної безпеки, співпраці в забезпеченні належного функціонування українського енергетичного сектору в умовах війни, а також можливості транзиту газу з хорватського СПГ-терміналу.