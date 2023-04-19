Шестиколесная полноприводная машина очень мобильна и скоростная – она используется для разведывательных задач, а также для огневой поддержки пехоты на поле боя.

Французские бронемашины AMX-10RC поступили на вооружение морской пехоты Вооруженных сил Украины, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Бронетехника поможет в деоккупации украинских территорий.

Он также опубликовал видео с французскими боевыми машинами и их экипажами.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023



Франция приняла решение передать Украине AMX-10RC в начале января этого года. Из соображений безопасности минобороны Франция не называет количество техники, которое планируют передать Украине. По данным источников издания Army Recognition, украинские военные должны получить 30 AMX-10RC. Украинские экипажи уже прошли программу обучения по использованию этих машин в кавалерийской школе Сомюра.

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Колесная французская боевая бронированная машина AMX-10RC благодаря формуле 6×6 обладает не только высокой проходимостью, но и мобильностью и маневренностью. На дороге она может разогнаться до 120 км/ч. Машина оснащена системой гидропневматической подвески со сменным дорожным просветом и уклоном.

AMX-10RC вооружена 105-мм нарезной танковой пушкой 105/47 F2 MECA. В боекомплект пушки входят бронебойные подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы.