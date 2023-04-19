Шестиколісна повнопривідна машина дуже мобільна і швидкісна - вона використовується для розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти на полі бою.

Французькі бронемашини AMX-10RC надійшли на озброєння морської піхоти Збройних сил України, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Бронетехніка допоможе в деокупації українських територій.

Він також опублікував відео з цими французькими бойовими машинами та їх екіпажами.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023



Франція ухвалила рішення передати Україні AMX-10RC на початку січня цього року. З міркувань безпеки міноборони Франції не називає кількість техніки, яку планують передати Україні. За даними джерел видання Army Recognition, українські військові мають отримати 30 AMX-10RC. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання з використання цих машин в кавалерійській школі Сомюра.

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Колісна французька бойова броньована машина AMX-10RC завдяки формулі 6×6 має не лише високу прохідність, але й мобільність та маневреність. На дорозі вона може розігнатись до 120 км на годину. Машина оснащена системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом.

AMX-10RC озброєна 105-мм нарізною танковою гарматою 105/47 F2 MECA. До боєкомплекту гармати входять бронебійні підкаліберні, кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси.