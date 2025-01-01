Украинские наземные беспилотники впервые заняли вражеские позиции без пехоты

Украинские операторы наземных дронов и патрульного квадрокоптера Третьей штурмовой бригады ВСУ оказались гуманными, не стали убивать и добивать оккупантов и приняли их капитуляцию. В сопровождении боевой колесной машины кандидаты в плен вышли на позиции подразделения, где их приняли наши бойцы.

Вероятно, это будет первый в мировой истории случай, когда наземные дроны не просто расплющили вражеский блиндаж, но и заставили врага капитулировать, пленить и отконвоировать к украинским позициям.

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Как говорится в коротком сообщении на ФБ-странице Третьей штурмовой бригады ВСУ (см. видео внизу), наши бойцы в этой операции атаковали врага дронами типа FPV и НРК-камикадзе. К полуразрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда враг во избежание следующего подрыва выбросил на поверхность импровизированный картонный плакат с просьбой о капитуляции.

Таким образом операторы наземных роботизированных комплексов во взаимодействии с операторами подразделения НРК NC13 из роты БПС Deus ex machina 2-го штурмового бата без потерь личного состава зачистили вражеское укрепление и помогли нашим силам занять лесополосу.