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Украинские наземные беспилотники впервые заняли вражеские позиции без пехоты

За время полномасштабной российско-украинской войны наши наземные роботизированные боевые комплексы впервые довели врагов до такой паники, что те начали умолять о капитуляции и сдаче в плен.
Наземные дроны-камикадзе взяли врага в плен - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Оккупанты этой картонкой с надписью как выброшенным белым флагом умоляли о капитуляции

Валентин Ожго
logo9 июля, 20:49
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Украинские операторы наземных дронов и патрульного квадрокоптера Третьей штурмовой бригады ВСУ оказались гуманными, не стали убивать и добивать оккупантов и приняли их капитуляцию. В сопровождении боевой колесной машины кандидаты в плен вышли на позиции подразделения, где их приняли наши бойцы.

Вероятно, это будет первый в мировой истории случай, когда наземные дроны не просто расплющили вражеский блиндаж, но и заставили врага капитулировать, пленить и отконвоировать к украинским позициям.

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Как говорится в коротком сообщении на ФБ-странице Третьей штурмовой бригады ВСУ (см. видео внизу), наши бойцы в этой операции атаковали врага дронами типа FPV и НРК-камикадзе. К полуразрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда враг во избежание следующего подрыва выбросил на поверхность импровизированный картонный плакат с просьбой о капитуляции.

Таким образом операторы наземных роботизированных комплексов во взаимодействии с операторами подразделения НРК NC13 из роты БПС Deus ex machina 2-го штурмового бата без потерь личного состава зачистили вражеское укрепление и помогли нашим силам занять лесополосу.

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