Дрон-убийца с минами вместо колес поедет на вражеские позиции

К такому решению наши воины прибегли впервые. Мировая конструкторская школа дронов к подобному исполнению также еще не додумалась. У наших умельцев получилось очень чувствительно для врага – мины сами себя везут на вражеские позиции.

Для предоставления наземному дрону ходовых свойств и большой убойной мощности инженеры создали оригинальную раму, внутри которой разместили противотанковые мины ТМ-62. Об этом говорится в видеосюжете наших коллег из АрмияInform, на которые ссылаются Militarnyi и Фб-группа "Наземные дроны".

Читайте также Украинцы создают беспилотные машины для ведения боя

Таким образом интересное решение украинских инженеров позволяет "не только использовать доступный в боевых условиях боеприпас как подвижный элемент, но и компенсировать отсутствие традиционных колес".

Конечно, ходовые свойства дрона-камикадзе уступают наземным роботизированным платформам, поскольку здесь меньше площадь контакта с поверхностью и отсутствие рельефа "колес". Обводной внешний корпус мины гладкий, он не имеет такого протектора, как это есть на поверхности пневматической шины. К тому же он практически не касается земли.

Частично с этим справляются элементы рамы в виде конструкции для фиксации мин-колес. Они не только зажимают мину в такой нише, но и в шести местах поперечным профилем выполняют роль грунтозацепов.

Читайте также Студенты КПИ будут изготавливать гусенично-колесные дроны для эвакуации раненых

Отмечается, что низкий центр тяжести массы обеспечивает дрону дополнительную устойчивость во время маневров и преодоления препятствий.

Три такие "самоходные мины" при появлении на позициях врага могут нанести чувствительный урон как для живой силы, так и для фортификации или боевой техники.