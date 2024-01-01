Дрон-вбивця з мінами замість коліс поїде на ворожі позиції

До такого рішення наші воїни вдалися вперше. Світова конструкторська школа дронів до подібного виконання також ще не додумалася. У наших умільців вийшло дуже дошкульно для ворога – міни самі себе везуть на ворожі позиції.

Для надання наземному дрону ходових властивостей та великої вбивчої потужності інженери створили оригінальну раму, всередині якої розмістили протитанкові міни ТМ-62. Про це йдеться у відеосюжеті наших колег з АрміяInform, на які посилаються Militarnyi та Фб-група "Наземні дрони".

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Таким чином цікаве рішення українських інженерів дозволяє "не лише використовувати доступний в бойових умовах боєприпас як рухомий елемент, а й компенсувати відсутність традиційних коліс".

Звісно, ходові властивості дрона-камікадзе поступаються наземним роботизованим платформам, оскільки тут менша площа контакту з поверхнею та відсутність рельєфу "коліс". Обвідний зовнішній корпус міни гладенький, він немає такого протектора, як це є на поверхні пневматичної шини, але й він практично не торкається землі.

Частково з цим справляються елементи рами у вигляді конструкції для фіксації мін-коліс. Вони не тільки затискають міну в такій ніші, але й у шістьох місцях поперечним профілем виконують роль грунтозачепів.

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Зазначається, що низький центр тяжіння маси забезпечує дрону додаткову стійкість під час маневрів та подолання перешкод.

Три такі "самохідні міни" при появі на позиціях ворога можуть завдати дошкульних наслідків як для живої сили, так і для фортифікації чи бойової техніки.