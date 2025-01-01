Українські наземні безпілотники вперше зайняли ворожі позиції без піхоти

Українські оператори наземних дронів та патрульного квадрокоптера Третьої штурмової бригади ЗСУ виявилися гуманними, не стали вбивати та добивати окупантів і прийняли їх капітуляцію. У супроводі бойової колісної машини кандидати в полон вийшли на позиції підрозділу, де їх прийняли наші бійці.

Ймовірно, це буде перший в світовій історії випадок, коли наземні дрони не просто розплющили ворожий бліндаж, але й змусили ворога капітулювати, полонити та відконвоювати до українських позицій.

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Як йдеться в короткому повідомленні на ФБ-сторінці Третьої штурмової бригади ЗСУ (див. відео внизу), наші бійці в цій операції атакували ворога дронами типу FPV та НРК-камікадзе. До напівзруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли ворог задля уникнення наступного підриву викинув на поверхню імпровізований картонний плакат з проханням про капітуляцію.

Таким чином оператори наземних роботизованих комплексів у взаємодії з операторами підрозділу НРК NC13 з роти БПС Deus ex machina 2-го штурмового бату без втрат особового складу зачистили вороже укріплення та допомогли нашими силам зайняти лісосмугу.