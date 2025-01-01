Укр
Ру

Українські наземні безпілотники вперше зайняли ворожі позиції без піхоти

За час повномасштабної російсько-української війни наші наземні роботизовані бойові комплекси вперше довели ворогів до такої паніки, що ті почали благати про капітуляцію та здачу в полон.
Наземні дрони-камікадзе взяли ворога в полон - Auto24

ФОТО: Колаж Авто24|

Окупанти цією картонкою з написом наче викинутим білим прапором благали про капітуляцію

Валентин Ожго
logo9 липня, 20:49
logo0
logo0 хв

Українські оператори наземних дронів та патрульного квадрокоптера Третьої штурмової бригади ЗСУ виявилися гуманними, не стали вбивати та добивати окупантів і прийняли їх капітуляцію. У супроводі бойової колісної машини кандидати в полон вийшли на позиції підрозділу, де їх прийняли наші бійці.

Ймовірно, це буде перший в світовій історії випадок, коли наземні дрони не просто розплющили ворожий бліндаж, але й змусили ворога капітулювати, полонити та відконвоювати до українських позицій.

Читайте також Дрон-вбивця з мінами замість коліс поїде на ворожі позиції

Як йдеться в короткому повідомленні на ФБ-сторінці Третьої штурмової бригади ЗСУ (див. відео внизу), наші бійці в цій операції атакували ворога дронами типу FPV та НРК-камікадзе. До напівзруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли ворог задля уникнення наступного підриву викинув на поверхню імпровізований картонний плакат з проханням про капітуляцію.

Таким чином оператори наземних роботизованих комплексів у взаємодії з операторами підрозділу НРК NC13 з роти БПС Deus ex machina 2-го штурмового бату без втрат особового складу зачистили вороже укріплення та допомогли нашими силам зайняти лісосмугу.

#Новини #Автоподія #Відео #Автобізнес #Військова техніка #Автоновинка #Фото