Государственная пограничная служба Украины сообщила о найденном Lexus RX, который находился в розыске Интерпола.

В пункте пропуска “Ягодин” во время оформления Lexus RX 2018 года выпуска сработала база данных Интерпола. Там значилось, что машина с таким VIN-номером находится в международном розыске.

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Впоследствии пограничники получили подтверждение от сотрудников Укрбюро Интерпола в г. Киев, что указанное транспортное средство с июня этого года разыскивается правоохранительными органами Германии. Сейчас водитель и автомобиль переданы представителям Нацполиции.

Каким образом этот автомобиль получил украинские номера и регистрацию – выяснит следствие.