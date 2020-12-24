Державна прикордонна служба України повідомила про знайдений Lexus RX, який перебував у розшуку Інтерполу.

В пункті пропуску “Ягодин” під час оформлення Lexus RX 2018 року випуску спрацювала база даних Інтерполу. Там значилося, що автівка з таким VIN-номером знаходиться у міжнародному розшуку.

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Згодом прикордонники отримали підтвердження від співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Київ, що зазначений транспортний засіб з червня цього року розшукується правоохоронними органами Німеччини. Наразі водія та автомобіль передано представникам Нацполіції.

Яким чином цей автомобіль отримав українські номери та реєстрацію – з’ясує слідство.