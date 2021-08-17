Авто, угнанное в Италии, обнаружили пограничники на границе с Венгрией.

Угнанный в Италии автомобиль “BMW X5” 2020 года выпуска обнаружили вчера на границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда.

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Попасть в Украину автомобилем, который находился в международном розыске пытался наш 30-летний соотечественник. Мужчина пересекал границу в пункте пропуска “Косино”. Во время мероприятий пограничного контроля на транспортное средство сработала база данных Интерпола. Оказалось, что в марте 2021 года, “BMW X5” был похищен на территории Италии.

О данном факте пограничники проинформировали сотрудников Укрбюро Интерпола в г. Киев, которые подтвердили факт похищения.

Сейчас установленным порядком автомобиль пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.