Авто, викрадене в Італії, виявили прикордонники на кордоні з Угорщиною.

Викрадений в Італії автомобіль “BMW X5” 2020 року випуску виявили вчора на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону.

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Потрапити до України автівкою, яка перебувала у міжнародному розшуку намагався наш 30-річний співвітчизник. Чоловік перетинав кордон в пункті пропуску “Косино”. Під час заходів прикордонного контролю на транспортний засіб спрацювала база даних Інтерполу. Виявилось, що у березні 2021 року, “BMW X5” був викрадений на території Італії.

Про даний факт прикордонники поінформували співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Київ, які підтвердили факт викрадення.

Наразі, встановленим порядком автомобіль прикордонники передали співробітникам Національної поліції.