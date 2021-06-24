В пункт пропуска "Шегини" на выезд из Украины за рулем ретроавтомобиля ГАЗ-21 прибыл гражданин Польши.

В ходе проведения мероприятий контроля пограничники львовского отряда обнаружили отсутствие идентификационного номера кузова популярного в прошлом веке автомобиля. Об этом сообщили в ГПСУ.

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35-летний иностранец выбрал Волгу объектом коллекционирования, но не позаботился о проверке и оформлении документов, необходимых для пересечения границы на машине.

В результате ретрофан не смог выехать в Польшу на машине советского автопрома украинской регистрации, которая сошла с конвейера в 1961 году.

По данному факту пограничники известили полицейских и направили сообщение по факту обнаружения признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 290 УК украины “Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства”.