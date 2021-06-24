В пункт пропуску "Шегині" на виїзд з України за кермом ретроавтомобіля ГАЗ-21 прибув громадянин Польщі.

В ході проведення заходів контролю прикордонники Львівського загону виявили відсутність ідентифікаційного номера кузова популярного у минулому столітті автомобіля. Про це повідомили у ДПСУ.

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35-річний іноземець вибрав Волгу об’єктом колекціонування, але не подбав про перевірку та оформлення документів, необхідних для перетинання кордону автівкою.

У результаті ретрофан не зміг виїхати до Польщі на автівці радянського автопрому української реєстрації, яка зійшла з конвеєра у 1961 році.

По даному факту прикордонники сповістили поліцейських та направили повідомлення по факту виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 ККУ “Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу”.