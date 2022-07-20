Сотрудники украинской полиции Мелитополя уже несут службу под флагами захватчика. Также они используют служебные Mitsubishi Outlander.

О коллаборантах сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в соцсети.

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“Предатели-инспекторы ГИБДД на изгнанных аутлендерах в Мелитополе. Смотреть противно, но лишний раз напомнить себе, что такое мордор – самый раз. Лицо мы эти запомним. И обязательно найдем”, – написал полицейский.