Співробітники української поліції Мелітополя вже несуть службу під прапорами загарбника. Для цього вони використовують службові Mitsubishi Outlander Нацполіції України.

Про колаборантів повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у соцмережі.

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“Зрадники-інспєктори ГІБДД на сп…женних аутлендерах в Мелітополі. Дивитись гидко, але зайвий раз нагадати собі, що таке мордор – самий раз. Обличчя ми ці запам’ятаємо. І обов’язково знайдемо”, – написав поліцейський.