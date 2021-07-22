Национальная полиция Украины получила необычные для правоохранителей новые автомобили – японские Isuzu D-Max. Это полноприводные пикапы с двухрядной кабиной.

Зачем полицейским автомобили с грузовым отсеком, не сообщается. Скорее всего, машины будут применяться в пограничных областях, где полицейские время от времени ловят контрабандистов и изымают контрабанду.

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Обновленный пикап Isuzu D-Max появился на украинском рынке весной 2020 года. Эта машина получила не только обновленную внешность и интерьер, но и более экономичный 1,9-литровый турбодизель мощностью 163 лошадиные силы.

D-Max оснащен полным приводом. Передний мост можно активировать на скорости до 100 километров в час. Машина рассчитана на преодоление брода глубиной до 600 миллиметров.

Украинская полиция уже получала такие же пикапы в 2015 году. Тогда полиция Волынской области получили 38 пикапов D-Max. Закупку новых полицейских машин профинансировал Евросоюз в рамках программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина.