Національна поліція України отримала незвичні для правоохоронців нові автомобілі – японські Isuzu D-Max. Це повнопривідні пікапи з дворядною кабіною.

Навіщо поліцейським автомобілі з вантажним відсіком, не повідомляється. Скоріш за все, машини будуть застосовуватися у прикордонних областях, де поліцейські час від часу ловлять контрабандистів та вилучають контрабанду.

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Оновлений пікап Isuzu D-Max з'явився на українському ринку навесні 2020 року. Ця машина отримала не тільки оновлену зовнішність і інтер'єр, але і більш економічний 1,9-літровий турбодизель потужністю 163 кінські сили.

D-Max оснащений повним приводом. Передній міст можна активувати на швидкості до 100 кілометрів на годину. Машина розрахована на подолання броду глибиною до 600 міліметрів.

Українська поліція вже отримувала такі самі пікапи у 2015 році. Тоді поліція Волинської області отримали 38 пікапів D-Max. Закупівлю нових поліцейських машин профінансував Євросоюз в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна.