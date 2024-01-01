Украинские тюнеры прокачали Audi RS Q8 до 1000 лошадиных сил

Тюнинг Audi RS Q8 выполнило украинское ателье ALANTON Performance. Кстати, именно там ранее доработали и Audi Александра Усика. Проект назвали Audi RS Q8 Bestia. Об этом сообщает Focus.ua.

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Для доработки кроссовера использовали аксессуары от компаний MGmotorsport и MMS Power Division. Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо выросла с 600 до 1057 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 800 до 1250 Нм. Разработчики авто утверждают, что это едва ли не самый быстрый Audi RS Q8 в мире, если мерить разгон со 100 до 200 км/ч, то он занимает 5,51 с.

Тюнинг Audi RS Q8 изменил его внешность. Появились карбоновые обвес, декор и спойлер. Также заменены капот и решетка радиатора, а колесные арки расширены, чтобы поместить 23-дюймовые диски с низкопрофильной резиной. Салон Audi RS Q8 отделан карбоном и алькантарой, которые разбавлены ярко-желтыми вставками.