Известное тюнинг-ателье представило тюнингованные версии хэтчбека и седана RS3. Обе модели могут похвастаться значительно увеличенной мощностью и агрессивным дизайном.

Стандартная модель Audi RS3 имеет мощность 394 л.с., однако мастерам ABT удалось улучшить 2,5-литровый двигатель и получить 454 "лошадок" и 540 Нм. По желанию владельца мастера также могут улучшить мотор до 478 л.с.

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Такая мощность позволяет модифицированному RS3 достигать 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Это означает, что версия ABT несколько быстрее культового Ferrari Enzo. Максимальная скорость также выросла с 250 до 300 км/ч.

Сообщается, что водитель может снять заводское ограничение через приложение для смартфона myABT. Дизайн модели также изменили. Тюнер добавил новые крылья, спойлер и другие кузовные элементы. Все они выполнены из карбона.

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Кроме этого, мастера ABT установили выхлопную систему из нержавеющей стали и колеса 20-го размера. Также мастера заменили пружины подвески и, по желанию владельца, могут заменить стабилизаторы поперечной устойчивости, с комплектом амортизаторов с регулировкой жесткости и высоты.

В салоне мастера заменили некоторые элементы приборной панели, лепестки переключения передач и фонари. Комплект тюнинга обойдется владельцу стандартного Audi RS3 в 19 175 долларов, а работа мастеров - еще 4000 долларов.