Компания Audi обновила PHEV-версии моделей Q7 и Q8. Обновленные кроссоверы будут предлагаться с 3,0-литровым V6 и большей батареей. Версии 55 TFSI e quattro теперь имеют мощность в 394 лошадиных сил, а 60 TFSI e quattro - до 490 л.с.

Запас хода на электротяге также увеличился и составляет до 90 километров в цикле WLTP, благодаря батарее емкостью 25,9 кВт-ч. Гибриды способны разогнаться до первой сотни всего за 5 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч, однако на электричестве кроссоверы разгоняются лишь до 135 км/ч.

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Audi отмечает, что расход топлива составляет около 1,5 литра, но он может возрасти в зависимости от уровня заряда батареи. При полностью разряженной батареи расходы кроссоверов будут на уровне 9-11 литров.

Даже на высокой скорости шина Continental SportContact 7 обеспечит отличную управляемость на мокрой и сухой дороге. Благодаря адаптивному рисунку протектора с низким уровнем пробелов и мягкой смесью шина имеет эффективное сцепление с дорогой и длинный пробег. Рекламна інформація

Как сообщается, мощность зарядного устройства составляет 7,4 кВт-ч и он способен зарядить батарею до 100% 3 часа 45 минут. Из особенностей новинок, выбор режима начала движения: полностью электрический или гибридный.

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Электрический режим активен даже когда педаль газа нажата полностью, а второй имеет две стратегии работы: сбалансированного сочетания электромотора и двигателя и режим поддержания заряда на заданном уровне.

В режиме подзарядки, для регенерации энергии кроссоверы используют только систему рекуперации, мощность которой составляет 80 киловатт. Также кроссоверы оснащаются матричной оптикой с возможностью выбора одного из четырех световых подписей и имеют заднюю ось, что подруливает с электромеханическими стабилизаторами eAWS.

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Старт продаж Audi Q7 TFSI e quattro и Q8 TFSI e quattro запланирован на конец этого месяца. Начальная стоимость Q7 55 TFSI e quattro составит 85 500 евро, 60 TFSI e quattro – 96 тысяч. В то же время Q8 55 TFSI e quattro будет предлагаться за 92 900 евро, а Q8 60 TFSI e quattro - за 103 200 евро.