Компанія Audi оновила PHEV-версії моделей Q7 та Q8. Оновлені кросовери пропонуватимуться з 3,0-літровим V6 та більшою батареєю. Версії 55 TFSI e quattro тепер мають потужність в 394 кінських сил, а 60 TFSI e quattro - до 490 к.с.

Запас ходу на електротязі також збільшився і становить до 90 кілометрів у циклі WLTP, завдяки батареї ємністю 25,9 кВт-год. Гібриди здатні розігнатись до першої сотні всього за 5 секунд. Максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км/год, проте на електриці кросовери розганяються лише до 135 км/год.

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Audi зазначає, що витрата пального становить близько 1,5 літра, але вона може зрости залежно від рівня заряду батареї. При повністю розрядженій батареї витрати кросоверів будуть на рівні 9-11 літрів.

Навіть на високій швидкості шина Continental SportContact 7 забезпечить відмінну керованість на мокрій та сухій дорозі. Завдяки адаптивному малюнку протектора з низьким рівнем прогалин і м’якою сумішшю шина має ефективне зчеплення з дорогою та довгий пробіг. Рекламна інформація

Як повідомляється, потужність зарядного пристрою становить 7,4 кВт-год й він здатен зарядити батарею до 100% 3 години 45 хвилин. З особливостей новинок, вибір режиму початку руху: повністю електричний або гібридний.

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Електричний режим активний навіть коли педаль газу натиснута повністю, а другий має дві стратегії роботи: збалансованого поєднання електромотора й двигуна та режим підтримки заряду на заданому рівні.

У режимі підзарядки, для регенерації енергії кросовери використовують лише систему рекуперації, потужність якої становить 80 кіловат. Також кросовери оснащуються матричною оптикою з можливістю вибору одного з чотирьох світлових підписів та мають задню вісь, що підрулює з електромеханічними стабілізатори eAWS.

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Старт продажів Audi Q7 TFSI e quattro та Q8 TFSI e quattro запланований на кінець цього місяця. Початкова вартість Q7 55 TFSI e quattro становитиме 85 500 євро, 60 TFSI e quattro – 96 тисяч. Водночас Q8 55 TFSI e quattro обійдеться у 92 900 євро, а Q8 60 TFSI e quattro – за 103 200 євро.