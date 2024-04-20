Середні ціни на американських страхових аукціонах на популярний кросовер Audi Q5 другого покоління (2016-2020 років випуску) в березні 2024 року знизились до $7861. Також стало відомо, в якому штаті США ціни найнижчі.

Така ціна Audi Q5 другого покоління (2016-2020 років випуску) виявилась на 440 доларів меншою за середню вартість угод на аукціонах у лютому 2024 року та найнижча за всю історію спостережень, повідомляє сервіс AutoAstat.

Йдеться про середню ціну на фінальні ставки американських аукціонів Copart та IAAI, звідки українці дуже часто привозять автомобілі після страхових випадків.

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Найбільша середня вартість угод щодо купівлі Audi Q5 на цих аукціонах була в січні 2022 року – 13,5 тисяч доларів. Через кілька місяців вона знизилась до 9-10 тисяч доларів (дивіться графік) та трималась на цьому рівні протягом 2022 та 2023 року. Лише на початку 2024 року ціна на Audi Q5 другого покоління (2016-2020 років випуску) різко пішла вниз, поки не опинилась на рівні $7861.

Цікаво, що на Audi Q5 вже довгий час залишається лідером з продажів на Copart та IAAI серед моделей авто, випереджаючи популярні BMW X5, BMW 3 Series, Tesla Model 3 та VW Tiguan, стверджують у AutoAstat.

Навіть на високій швидкості шина Continental SportContact 7 забезпечить відмінну керованість на мокрій та сухій дорозі. Завдяки адаптивному малюнку протектора з низьким рівнем прогалин і м’якою сумішшю шина має ефективне зчеплення з дорогою та довгий пробіг. Рекламна інформація

Також відомо, в якому штаті Audi Q5 другого покоління (2016-2020) на цих аукціонах продаються найдешевше. Це Південна Дакота, яка знаходиться на північному центрі США. Там цю “Ауді” можна купити в середньому за $6900. Водночас через віддаленість від портів доставка з цього штату в Україну буде чи найдорожчою серед інших територій.

Разом з тим найдорожче ці кросовери продаються якраз у тих штатах, які знаходяться на березі океану – Каліфорнія, Нью-Йорк та Нью-Джерсі, Флоріда, Орегон та Техас (цей штат популярний через близькість до Мексики як великого покупця авто зі США). Тобто якщо купити авто дешевше, треба буде віддати більше грошей за доставку сушею до порту.

Нагадаємо, що Audi Q5 другого покоління (2016-2020 років випуску) мало відрізняється від першого покоління за силуетом, натомість суттєво – за стилістикою. На зміну округлому дизайну прийшов різкий, з гранями.

Салон оздоблений високоякісними матеріалами, завдяки чому інтер’єр виглядає вишукано та стильно. Там з’явився більший мультимедійний екран та цифрова панель приладів.

Натомість моторна гама залишилась від попередника – в Америці були доступні 2,0-та 3,0-літрові бензинові двигуни, пізніше додався гібрид. Комплектації, як і раніше – Premium, Premium Plus та Prestige для трилітрового і гібриду.

Нагадаємо, що Audi планує розробку дешевого електромобіля..