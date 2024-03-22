Компанія Audi приєднається до перегонів автовиробників у створенні доступного електромобіля. Вона планує представити одразу декілька моделей, дешевших за Q4 e-tron, вартість якого стартує з 50 000 доларів.

Після того, як Audi нещодавно представила Q6 e-tron, компанія планує розробку меншого електромобіля, який стане наступним кроком у виконанні глобального плану переходу на виробництво виключно електричних авто.

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За словами генерального директора Гернота Долльнера, Q6 e-tron є «початком великої продуктової ініціативи». «Попри нещодавні публічні дебати, немає сумнівів, що майбутнє автомобіля — за електрикою», — пояснив керівник Audi.

Також голова Audi додав, що компанія має намір електрифікувати всі основні сегменти власних авто до 2027 року й прискорює розробку електричного еквівалента моделі A3 чи Q3 – найменших моделей в лінійці Audi.

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Керівник Audi не повідомив жодних деталей про новинку. Експерти очікують, що модель буде кросовером й буде побудована на платформі Volkswagen MEB, а не на новій PPE, що лягла в основу Q6 E-tron. Подейкують, що автомобіль надійде у продаж вже в 2027 році.

Окрім Audi, створенням доступного електромобіля вже займається Volkswagen, який розробляє компактний хетчбек ID.1. Водночас Ford розробляє платформу для виготовлення малих електричних пікапів.

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Tesla також розробляє електромобіль наступного покоління з початковою ціною близько 25 000 доларів. Хоча початкові плани передбачали виготовлення електромобіля на заводі Gigafactory Mexico, генеральний директор Ілон Маск підтвердив, що він буде виготовлений у Техасі.