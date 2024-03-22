Компания Audi также присоединится к гонке автопроизводителей в создании доступного электромобиля и планирует представить сразу несколько моделей, дешевле Q4 e-tron, стоимость которого стартует с 50 000 долларов.

После того, как Audi недавно представила Q6 e-tron, компания планирует разработку меньшего электромобиля, который станет следующим шагом в выполнении глобального плана перехода на производство исключительно электрических авто.

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По словам генерального директора Гернота Долльнера, Q6 e-tron является "началом большой продуктовой инициативы". "Несмотря на недавние публичные дебаты, нет сомнений, что будущее автомобиля - за электричеством", - пояснил руководитель Audi.

Также глава Audi добавил, что компания намерена электрифицировать все основные сегменты собственных авто до 2027 года и ускоряет разработку электрического эквивалента модели A3 или Q3 – самых маленьких моделей в линейке Audi.

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Руководитель Audi не сообщил никаких деталей о новинке. Эксперты ожидают, что модель будет кроссовером и будет построена на платформе Volkswagen MEB, а не на новой PPE, что легла в основу Q6 E-tron. Поговаривают, что автомобиль поступит в продажу уже в 2027 году.

Кроме Audi, созданием доступного электромобиля уже занимается Volkswagen, который разрабатывает компактный хэтчбек ID.1. В то же время Ford разрабатывает платформу для изготовления малых электрических пикапов.

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Tesla также разрабатывает электромобиль следующего поколения с начальной ценой около 25 000 долларов. Хотя первоначальные планы предусматривали изготовление электромобиля на заводе Gigafactory Mexico, генеральный директор Илон Маск подтвердил, что он будет изготовлен в Техасе.