Средние цены на американских страховых аукционах на популярный кроссовер Audi Q5 второго поколения (2016-2020 годов выпуска) в марте 2024 года снизились до $7861. Также стало известно, в каком штате США цены самые низкие.

Такая цена Audi Q5 второго поколения (2016-2020 годов выпуска) оказалась на 440 долларов меньше средней стоимости сделок на аукционах в феврале 2024 года и самая низкая за всю историю наблюдений, сообщает сервис AutoAstat.

Речь идет о средней цене на финальные ставки американских аукционов Copart и IAAI, откуда украинцы очень часто привозят автомобили после страховых случаев.

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Наибольшая средняя стоимость сделок по покупке Audi Q5 на этих аукционах была в январе 2022 года – 13,5 тысяч долларов. Через несколько месяцев она снизилась до 9-10 тысяч долларов (смотрите график) и держалась на этом уровне в течение 2022 и 2023 года. Только в начале 2024 года цена на Audi Q5 второго поколения (2016-2020 годов выпуска) резко пошла вниз, пока не оказалась на уровне $7861.

Интересно, что на Audi Q5 уже долгое время остается лидером по продажам на Copart и IAAI среди моделей автомобилей, опережая популярные BMW X5, BMW 3 Series, Tesla Model 3 и VW Tiguan, утверждают в AutoAstat.

Даже на высокой скорости шина Continental SportContact 7 обеспечит отличную управляемость на мокрой и сухой дороге. Благодаря адаптивному рисунку протектора с низким уровнем пробелов и мягкой смесью шина имеет эффективное сцепление с дорогой и долгий пробег. Рекламная информация

Также известно, в каком штате Audi Q5 второго поколения (2016-2020) на этих аукционах продаются дешевле всего. Это Южная Дакота, которая находится на севере США. Там эту "Ауди" можно купить в среднем за $6900. В то же время из-за удаленности от портов доставка из этого штата в Украину будет едва ли самой дорогой среди других территорий.

Вместе с тем дороже всего эти кроссоверы продаются как раз в тех штатах, которые находятся на берегу океана – Калифорния, Нью-Йорк и Нью-Джерси, Флорида, Орегон и Техас (этот штат популярен из-за близости к Мексике как крупного покупателя авто из США). То есть если купить авто дешевле, надо будет отдать больше денег за доставку по суше в порт.

Напомним, что Audi Q5 второго поколения (2016-2020 годов выпуска) мало отличается от первого поколения по силуэту, зато существенно – по стилистике. На смену округлому дизайну пришел резкий, с гранями.

Салон отделан высококачественными материалами, благодаря чему интерьер выглядит изысканно и стильно. Там появился больший мультимедийный экран и цифровая панель приборов.

Зато моторная гамма осталась от предшественника – в Америке были доступны 2,0- и 3,0-литровые бензиновые двигатели, позже добавился гибрид. Комплектации, по-прежнему – Premium, Premium Plus и Prestige для трехлитрового и гибрида.

Напомним, что Audi планирует разработку дешевого электромобиля..