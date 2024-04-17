Шпигуни помітили новинку під час тестувань. Актуальне, друге покоління моделі перебуває на конвеєрі 9 років й вже отримало два рестайлінг. Очікується, що третю генерацію моделі презентують в 2026 році.

Прототип було помічено неподалік Нюрбургрингу, де він проходив випробування. Автомобіль був повністю вкритий камуфляжем, проте навіть так можна було помітити нові риси дизайну, які вказують на те, що це абсолютно нова модель, а не ще один рестайлінг.

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Зокрема, новий Q7 матиме розділене світло: фари будуть розташовані в окремій секції під денними ходовими вогнями. Капот став дещо коротшим, а решітка радіатора – ширшою.

Задній бампер має більш витончений стиль. Номерна рамка все ще розміщена на багажнику. Візуально здається, що колісна база авто змінилась не суттєво. Також впевнено можна сказати, що серійна модель матиме інші ліхтарі.

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Подейкують, що нова модель отримає інтер’єр, подібний до Q6 e-tron, з 14,5-дюймовою інформаційно-розважальною системою та 11,9-дюймовою цифровою панеллю приладів, операційною системою яких буде Android Automotive.

Також цілком можливо, що Audi додасть 10,9-дюймовий дисплей для пасажирів, голосовий асистент з вбудованою нейромережею, проєкційний дисплей та преміальну аудіосистему.

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Лінійка силових агрегатів включатиме дизельні та бензинові шестициліндрові двигуни, які, ймовірно, будуть частково електрифіковані. Також можливо, що німецький виробник презентує більш продуктивну версію SQ7.