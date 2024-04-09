Audi презентувала рестайлінг седана S3. Оновлена модель отримала більше потужності та крутного моменту, а також новий дизайнерський стиль.

У рамках оновлення Audi S3 отримала 2,0-літровий двигун TFSI, який має потужність в 333 к.с. й 420 Нм крутного моменту, що працює в парі з семиступеневою автоматичною коробкою передач S tronic. Новинка стала найпотужнішою S3 за всю історію виробництва моделі.

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До того ж S3 також потужніший за Volkswagen Golf R, який має 320 “конячок”. Також новинка від Audi отримала задній диференціал з розподілом крутного моменту від моделі RS3.

Ця система дозволяє розподіляти більше крутного моменту на задню вісь автомобіля, що в поєднанні з системою Dynamic Plus та повним приводом quattro мають забезпечити водію чудові враження від водіння у спортивному режимі.

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Двигун та трансмісія також налаштовані для активної їзди: інженери зробили реакцію дросельної заслінки гострішою, а також скоротили передавальні числа, аби покращити динаміку седана. Автомобіль може досягнути першої сотні всього за 4,4 секунди.

Новинка їздить на колесах 19-дюймових колесах 235/35 й має нові передні гальма з двопоршневими супортами та нову систему контролю стійкості. Впізнати S3 тепер можна за новою оптикою, зокрема за денними ходовими вогнями, які тепер можна налаштувати за допомогою інформаційно-розважальної системи.

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Також седан доступний в 4 нових кольорах: Ascari Blue, District Green, Arkona White і Progressive Red. В салоні додали світлодіодну контурну підсвітку. Вартість оновленого Audi S3 оголосять згодом.