Audi презентовала рестайлинг седана S3. Обновленная модель получила больше мощности и крутящего момента, а также новый дизайнерский стиль.

В рамках обновления Audi S3 получила 2,0-литровый двигатель TFSI, который имеет мощность в 333 л.с. и 420 Нм крутящего момента, работающий в паре с семи ступенчатой автоматической коробкой передач S tronic. Новинка стала самой мощной S3 за всю историю производства модели.

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К тому же S3 также мощнее Volkswagen Golf R, который имеет 320 "лошадок". Также новинка от Audi получила задний дифференциал с распределением крутящего момента от модели RS3.

Эта система позволяет распределять больше крутящего момента на заднюю ось автомобиля, что в сочетании с системой Dynamic Plus и полным приводом quattro должны обеспечить водителю прекрасные впечатления от вождения в спортивном режиме.

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Двигатель и трансмиссия также настроены для активной езды: инженеры сделали реакцию дроссельной заслонки острее, а также сократили передаточные числа, чтобы улучшить динамику седана. Автомобиль может достичь первой сотни всего за 4,4 секунды.

Новинка ездит на 19-дюймовых колесах 235/35 и имеет новые передние тормоза с двухпоршневыми суппортами и новую систему контроля устойчивости. Узнать S3 теперь можно по новой оптике, в частности по дневным ходовым огням, которые теперь можно настроить с помощью информационно-развлекательной системы.

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Также седан доступен в 4 новых цветах: Ascari Blue, District Green, Arkona White и Progressive Red. В салоне добавили светодиодную контурную подсветку. Стоимость обновленного Audi S3 объявят позже.