Шпионы заметили новинку во время тестирований. Актуальное, второе поколение модели находится на конвейере 9 лет и уже получило два рестайлинга. Ожидается, что третью генерацию модели презентуют в 2026 году.

Прототип был замечен неподалеку Нюрбургринга, где он проходил испытания. Автомобиль был полностью покрыт камуфляжем, однако даже так можно было заметить новые черты дизайна, которые указывают на то, что это совершенно новая модель, а не еще один рестайлинг.

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В частности, новый Q7 будет иметь разделенный свет: фары будут расположены в отдельной секции под дневными ходовыми огнями. Капот стал несколько короче, а решетка радиатора – шире.

Задний бампер имеет более изящный стиль. Номерная рамка все еще размещена на багажнике. Визуально кажется, что колесная база авто изменилась не существенно. Также уверенно можно сказать, что серийная модель будет иметь другие фонари.

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Поговаривают, что новая модель получит интерьер, подобный Q6 e-tron, с 14,5-дюймовой информационно-развлекательной системой и 11,9-дюймовой цифровой панелью приборов, операционной системой которых будет Android Automotive.

Также вполне возможно, что Audi добавит 10,9-дюймовый дисплей для пассажиров, голосовой ассистент со встроенной нейросетью, проекционный дисплей и премиальную аудиосистему.

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Линейка силовых агрегатов будет включать дизельные и бензиновые шестицилиндровые двигатели, которые, вероятно, будут частично электрифицированы. Также возможно, что немецкий производитель презентует более производительную версию SQ7.