Відоме тюнінг-ательє представив тюнінговані версії хетчбека та седана RS3. Обидві моделі можуть похизуватися значно збільшеною потужністю та агресивним дизайном.

Стандартна модель Audi RS3 має потужність 394 к.с., однак майстрам ABT вдалось покращити 2,5-літровий двигун й отримати 454 “конячок” й 540 Нм. За побажанням власника майстри також можуть покращити мотор до 478 к.с.

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Така потужність дозволяє модифікованому RS3 досягати 100 км/год всього за 3,6 секунди. Це означає, що версія ABT дещо швидша за культовий Ferrari Enzo. Максимальна швидкість також зросла з 250 до 300 км/год.

Повідомляється, що водій може зняти заводське обмеження через додаток для смартфона myABT. Дизайн моделі також змінили. Тюнер додав нові крила, спойлер та інші кузовні елементи. Усі вони виконані з карбону.

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Окрім цього, майстри ABT встановили вихлопну систему з нержавіючої сталі та колеса 20-го розміру. Також майстри замінили пружини підвіски та, за побажанням власника, можуть замінити стабілізатори поперечної стійкості, з комплектом амортизаторів з регулюванням жорсткості та висоти.

В салоні майстри замінили деякі елементи приладової панелі, пелюстки перемикання передач та ліхтарі. Комплект тюнінгу обійдеться власнику стандартного Audi RS3 в 19 175 доларів, а робота майстрів - ще 4000 доларів.