Українські тюнери прокачали Audi RS Q8 до 1000 кінських сил

Тюнінг Audi RS Q8 виконало українське ательє ALANTON Performance. До речі, саме там раніше доопрацювали й Audi Олександра Усика. Цей проект назвали Audi RS Q8 Bestia. Про це повідомляє Focus.ua.

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Для доопрацювання кросовера використали аксесуари від компаній MGmotorsport і MMS Power Division. Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо виросла з 600 до 1057 к. с., а піковий крутний момент виріс із 800 до 1250 Нм. Розробники авто стверджують, що це чи не найшвидший Audi RS Q8 у світі, якщо міряти розгін зі 100 до 200 км/год, то він займає 5,51 с.

Тюнінг Audi RS Q8 змінив його зовнішність. З’явилися карбонові обвіс, декор і спойлер. Також замінені капот і решітка радіатора, а колісні арки розширені, аби помістити 23-дюймові диски з низкопрофільною гумою. Салон Audi RS Q8 оздоблено карбоном і алькантарою, які розбавлені яскраво-жовтими вставками.