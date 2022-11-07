Трейдеры говорят о дефиците предложений дизеля на море. Пока речь идет только об оптовых поставках.

К началу ноября украинские трейдеры констатировали обострение ситуации с поставками дизельного топлива по Черному морю. Нехватку предложений горючего участники рынка связывают с уменьшением предложения по терминалу турецкой компании Opet, которая является одним из крупнейших операторов в регионе.

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В частности, дефицит отмечали две крупные украинские розничные сети, которые искали судовые партии ГП с температурой фильтрации -23 °C.

“Таким требованиям отвечает продукт индийского производства, но из-за закрытия арбитража поставок по этому направлению почти нет”, — объясняет ситуацию трейдер, специализирующийся на продаже дизтоплива в Рене.

Собеседник также отметил, что на баланс регионального рынка влияет уменьшение поставок продукта из российских портов в Турцию.

По словам собеседников издания enkorr, в настоящее время поставки из турецкого терминала приостановлены до 20 ноября, свободных партий нет. Таким образом, напряжение на рынке в ближайшие три недели будет расти. Поэтому не исключено, что премии к средиземноморским котировкам на следующие партии зимнего дизеля вырастут со $100-110 до $120-130 за тонну.

На терминалах Болгарии цены дизельного топлива на этой неделе не претерпели существенных изменений. Автомобильные партии продукта на условиях EXW компании продают по $1215-1265 за тонну. При продаже дизтоплива по формуле на основе трехдневной котировки FOB Med Italy премии составляют $110-130.

Автомобильные партии зимнего дизельного топлива на восточных топливных терминалах Польши подешевели до 1280-1330 долларов за тонну из-за колебаний северо-западных котировок и уменьшения размеров премий для отдельных покупателей.

Украинские импортеры также отмечают уменьшение премий примерно на $10/т для железнодорожных партий продукта, которые будут отгружены в ноябре.

Несколько нелогичный спад цен на фоне ощутимой нехватки продукта трейдеры объясняли обширным дифференциалом, образовавшимся между котировками на севере и юге Европы. Так, в последнее время этот дизельный дифференциал достиг $100/т, в связи с чем украинские компании пытались уменьшить закупки на севере и параллельно увеличить на юге. Однако сюрприз в виде сокращения поставок из Турции преподнес своеобразный вакуум на рынке и ощущение дефицита.

“”Это очень необычно на фоне сентября, когда все были залиты. Сейчас танкер стабильно распродается задолго до захода в порт”, — говорит один из крупных трейдеров.