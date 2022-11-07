Трейдери кажуть про дефіцит пропозицій дизелю на морі. Поки що мова йде лише про гуртові поставки.

На початок листопада українські трейдери констатували загострення ситуації з поставками дизельного палива Чорним морем. Брак пропозицій пального учасники ринку пов’язують зі зменшенням пропозиції з терміналу турецької компанії Opet, яка є одним з найбільших операторів у регіоні.

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Зокрема дефіцит відмічали дві крупні українські роздрібні мережі, які шукали суднові партії ДП з температурою фільтрації -23 °C.

«Таким вимогам відповідає продукт індійського виробництва, але через закриття арбітражу поставок з цього напрямку майже немає», — пояснює ситуацію трейдер, що спеціалізується на продажі дизпалива в Рені.

Співрозмовник також зазначив, що на баланс регіонального ринку впливає зменшення постачань продукту з російських портів до Туреччини.

За словами співбесідників видання enkorr, наразі постачання з турецького терміналу призупинено до 20 листопада, вільних партій немає. Таким чином, напруження на ринку у найближчі три тижні буде зростати. Тому не виключено, що премії до середземноморських котирувань на наступні партії зимового дизелю зростуть з $100-110 до $120-130 за тону.

На терміналах Болгарії ціни дизельного палива цього тижня не зазнали суттєвих змін. Автомобільні партії продукту на умовах EXW компанії продають по $1215-1265 за тону. При продажі дизпалива за формулою на основі триденного котирування FOB Med Italy премії складають $110-130.

Автомобільні партії зимового дизельного палива на східних паливних терміналах Польщі подешевшали до $1280-1330 за тону через коливання північно-західних котирувань та зменшення розмірів премій для окремих покупців.

Українські імпортери також відзначають зменшення премій приблизно на $10/т для залізничних партій продукту, що будуть відвантажені у листопаді.

Дещо нелогічний спад цін на фоні відчутної нестачі продукту трейдери пояснювали великим диференціалом, який утворився між котируваннями на півночі та півдні Європи. Так, останнім часом цей «дизельний» диференціал сягнув $100/т, у звязку з чим українські компанії намагались зменшити закупівлі на півночі та паралельно збільшити на півдні. Однак сюрприз у вигляді скорочення постачань з Туреччини зробив своєрідний вакуум на ринку та відчуття дефіциту.

«Це дуже незвично на тлі вересня, коли всі були залиті. Зараз танкер стабільно розпродається задовго до заходу у порт», — каже один з великих трейдерів.