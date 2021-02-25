Работники луцкого автозавода "Богдан" изобрели способ для предотвращения быстрого распространения коронавируса в пределах транспортного средства.

26 октября 2020 года был получен патент №144745 на полезную модель “Способ очищения и обеззараживания поверхностей и воздуха салонов транспортных средств”. Сейчас эти устройства уже устанавливают в троллейбусы “Богдан”.

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Суть этого способа заключается в установлении в транспортных средствах бактерицидных облучателей двух типов. Первым троллейбусом, в котором установили такие устройства для очистки и обеззараживания поверхностей и воздуха салонов стал “Богдан Т70117” для Луцка. В частности, в салоне троллейбуса установлены 2 бактерицидных облучателя и 2 бактерицидных облучателя-рециркулятора.

Облучатель-рециркулятор бактерицидный – это устройство закрытого типа, которое может использоваться постоянно во время движения троллейбуса, независимо от присутствия или отсутствия пассажиров в салоне. Он является абсолютно безопасным и не требует проветривания помещения салона транспортного средства.

Облучатель бактерицидный – это устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания салона прямыми ультрафиолетовыми лучами. Использование этого вида обеззараживания возможно лишь при отсутствии людей в салоне, например на конечных остановках. Применение безозоновых ламп не требует дополнительных затрат времени на проветривание салона после кварцевания.

Установление таких комплексных систем обеззараживания воздуха и поверхностей в транспортных средствах – значительный шаг для обеспечения противодействия вирусам, бактериям и другим инфекционным микроорганизмам.