Працівники луцького автозаводу "Богдан" винайшли спосіб для запобігання швидкому розповсюдженню коронавірусу в межах транспортного засобу.

26 жовтня 2020 року було отримано патент №144745 на корисну модель “Спосіб очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів транспортних засобів”. Зараз ці пристрої вже встановлюють в тролейбуси “Богдан”.

Читайте також: У громадському транспорті відбувається близько 30% заражень Covid-19

Суть цього способу полягає у встановленні в транспортних засобах бактерицидних опромінювачів двох типів. Першим тролейбусом, у якому встановили такі пристрої для очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів став “Богдан Т70117” для Луцька. Зокрема, в салоні тролейбуса встановлені 2 бактерицидні опромінювачі та 2 бактерицидні опромінювачі-рециркулятори.

Опромінювач-рециркулятор бактерицидний – це пристрій закритого типу, який може використовуватися постійно під час руху тролейбуса, незалежно від присутності чи відсутності пасажирів в салоні. Він є абсолютно безпечним і не потребує провітрювання приміщення салону транспортного засобу.

Опромінювач бактерицидний – це пристрій відкритого типу, який призначений для кварцування салону прямими ультрафіолетовими променями. Використання цього виду знезараження можливе лише за відсутності людей в салоні, наприклад на кінцевих зупинках. Застосування безозонових ламп не вимагає додаткових витрат часу на провітрювання салону після кварцування.

Встановлення таких комплексних систем знезараження повітря та поверхонь у транспортних засобах – значний крок для забезпечення протидії вірусам, бактеріям та іншим інфекційним мікроорганізмам.