С 1 июля НДС на горючее вернется до довоенных ставок, то есть с 7 до 20%.

В марте 2022 года Верховная Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. Закон установил нулевую ставку акциза на бензин, дизель и газ, а также снизил НДС с 20 до 7%.

В августе парламент вернул акцизный налог на горючее, но НДС пока остался на уровне 7%. Однако в законе отмечено, что все льготы действуют только 1 июля 2023 года, то есть с этой даты возвращается и 20-процентный НДС.

Читайте также: Зеленский подписал закон о повышении налогов на горючее

Согласно подсчетам директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюна, возврат налогов приведет к увеличению цен в таких пределах:

Бензин – на 11,2 грн/л (с 47,17 до 58,35 грн/л)

Дизпальное – на 7,7 грн/л (с 47,43 до 55,10 грн/л)

LPG – на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

Интересно, что эксперты поддерживают повышение налогов на горючее. В частности, Сергей Куюн считает, что снижение НДС привело к злоупотреблениям некоторых импортеров, которые из-за низкого налога начали выводить прибыль из крайних путем фиктивного завышения цен на импортируемый нефтепродукт.

Народный депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев в интервью "РБК-Украина" тоже считает этот шаг полностью оправданным: "Вспомните решение начала 2022 года об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на горючее. Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли, как грибы после дождя", – говорит он.

"Это абсолютно никак не отразилось на цене горючего. Это лишь повлияло на заработок трейдеров", – считает представитель правящей партии.

Впрочем, Сергей Куюн напоминает, что высокие налоги – это высокий риск восстановления схем уклонения от них. И налоговая должна быть готова к этой борьбе, потому что ожидаемый эффект для бюджета может и не произойти.