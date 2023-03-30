З 1 липня 2023 року планується повернення податків на пальне до довоєнного рівня. Зокрема, ПДВ виросте з нинішніх 7 до 20%.

В березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Закон встановив нульову ставку акцизу на бензин, дизель і газ, а також знизив ПДВ з 20% до 7%.

У серпні парламент повернув акцизний податок на пальне, але ПДВ поки що залишився на рівні 7%. Однак у законі зазначено, що всі пільги діють лише 1 липня 2023 року, тобто з цієї дати повертається і 20-відсотковий ПДВ.

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За підрахунками директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, повернення податків спричинить збільшення цін у таких межах:

Бензин – на 11,2 грн/л (з 47,17 до 58,35 грн/л)

Дизпальне – на 7,7 грн/л (з 47,43 до 55,10 грн/л)

LPG – на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

Цікаво, що експерти підтримують підвищення податків на пальне. Зокрема, Сергій Куюн вважає, що зниження ПДВ призвело до зловживань деяких імпортерів, які через низький податок почали виводити прибуток з крайні шляхом фіктивного завищення цін на імпортований нафтопродукт.

Народний депутат від Слуги народу Данило Гетманцев в інтерв’ю “РБК-Україна” теж вважає цей крок повністю виправданим: "Згадайте рішення початку 2022 року про відміну акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на пальне. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли, як гриби після дощу", – каже він.

"Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну пального. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів", – вважає представник правлячої партії.

Втім, Сергій Куюн нагадує, що високі податки – це високий ризик відновлення схем ухиляння від них. Тому податкова має бути готова до цієї боротьби, бо очікуваного ефекту для бюджету може й не відбутись.