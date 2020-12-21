Рамка оборотень – это механическая смена одного номера на другой из салона автомобиля всего за пару секунд.

В местах продажи, как одну из главных функций называют – возможность не “светить” номер перед камерами. Вполне легально такие рамки можно использовать для именных номеров (у машин с именными номерами всегда есть основной цифровой номер, а именной числится как дублирующий).

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Стоит отметить, что штраф за использование автомобиля с номерами которые не читаются с расстояния меньше 20 метров или не принадлежат этому автомобилю – 170 грн. В то же время штраф за превышение скорости – 255 грн или 510 грн.