Рамка перевертень - це механічна зміна одного номера на інший з салону автомобіля всього за пару секунд.

У місцях продажу, як одну з головних функцій називають - можливість не “світити” номер перед камерами. Цілком легально такі рамки можна використовувати для іменних номерів (у машин іменними номерами завжди є основний цифровий номер, а іменний числиться як дублюючий).

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Варто зазначити, що штраф за використання автомобіля з номерами що не читаються з відстані менше 20 метрів або не належать цьому автомобілю – 170 грн. У той же час штраф за перевищення швидкості - 255 грн або 510 грн.