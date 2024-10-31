Украинские водители стали чаще употреблять наркотики за рулем

В Украине продолжает расти количество нетрезвых водителей, даже несмотря на значительное сокращение населения. При этом доля украинцев, которые садятся за руль в состоянии не алкогольного опьянения, в среднем по стране выросла с 5,5% до 25% от всех случаев нетрезвого вождения.

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Проведенный NGL.media анализ свидетельствует, что популярность алкоголя относительно стабильна, а другие наркотики резко стали приобретать популярность. Если за десять лет употребление алкоголя выросло лишь на 14%, то употребление остальных наркотиков выросло более, чем в шесть раз.

В некоторых городах употребление водителями других наркотиков уже превышает употребление алкоголя.

Тенденция к стремительному увеличению случаев вождения в состоянии не алкогольного, а другого опьянения наблюдается в большинстве крупных городов Украины – и выглядит еще хуже, чем в среднем по стране. Например, по сравнению с 2015 годом, во Львове теперь такие случаи случаются в 14 раз чаще, а в Харькове – в 48 раз чаще.

Отчетливо заметна тенденция в Днепре, где употребление различных наркотиков водителями превышает алкоголь уже пять лет. Похожая ситуация и в Кривом Роге, где другие наркотики были популярнее алкоголя в 2019-2022 годах.

Интересно, что скажем в Одессе до 2020 года фиксировали меньшую долю водителей в состоянии альтернативного наркотического опьянения, чем в среднем по стране. Однако за последние три года количество таких водителей выросло в десять раз и теперь составляет более 40% среди всех случаев нетрезвого вождения. Для сравнения, средний по стране показатель в 2024 году составляет 25%.

Отметим, что по степени вреда для организма по алкоголь находится где-то между метадоном и кетамином. Его отличие от других наркотиков – легальность, доступность и распространенность.

Для водителей наказание за управление транспортными средствами в состоянии опьянения одинаковое, как для алкогольного, так и для других видов опьянения.