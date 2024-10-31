Українські водії стали частіше вживати наркотики за кермом

В Україні продовжує зростати кількість нетверезих водіїв, навіть попри значне скорочення населення. При цьому частка українців, які сідають за кермо у стані не алкогольного сп’яніння, в середньому по країні зросла з 5,5% до 25% від усіх випадків нетверезого водіння.

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Проте проведений NGL.media аналіз свідчить, що популярність алкоголю відносно стабільна, а наркотики різко стали набувати популярності. Якщо за десять років вживання алкоголю зросло лише на 14%, то вживання решти наркотиків зросло більше, ніж у шість разів.

У деяких містах вживання водіями інших наркотиків уже перевищує вживання алкоголю.

Тенденція до стрімкого збільшення випадків водіння у стані не алкогольного, а іншого сп’яніння спостерігається у більшості великих міст України – і виглядає ще гірше, ніж в середньому по країні. Наприклад, порівнюючи з 2015 роком, у Львові тепер такі випадки трапляються у 14 разів частіше, а у Харкові – у 48 разів частіше.

Виразно помітна тенденція у Дніпрі, де вживання різних наркотиків водіями перевищує алкоголь уже п’ять років. Схожа ситуація і у Кривому Розі, де інші наркотики були популярніші за алкоголь у 2019-2022 роках.

Цікаво, що скажімо в Одесі до 2020 року фіксували меншу частку водіїв у стані альтернативного наркотичного сп’яніння, ніж в середньому по країні. Проте за останні три роки кількість таких водіїв зросла удесятеро і тепер становить понад 40% серед усіх випадків нетверезого водіння. Для порівняння, середній по країні показник у 2024 році становить 25%.

Зазначимо, що алкоголь за дією та наслідками на організм можна прирівняти до важких наркотиків, який за шкідливістю знаходиться між метадоном та кетаміном. Його відмінність від інших наркотиків – це легальність, доступність та розповсюдженість.

Для водіїв покарання за керування у стані сп’яніння однакове, як для алкогольного, так і для інших видів сп’яніння.