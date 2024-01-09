Минулого року збільшилась кількість водіїв, відносно яких поліцейські склали протоколи за керування у нетверезому стані.
Як повідомляє у своєму телеграм-каналі перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у 2023 році кількість оформлених випадків керування напідпитку зросла на 13%.
Читайте також: Начальник поліції Києва: за керування транспортом напідпитку має бути кримінальна відповідальність
«За 2023 рік на території країни поліцейськими зафіксовано (та оформлено) 151 396 випадків керування з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння. Для порівняння, за 2022 рік — 134 тисячі випадків», - наводить дані Олексій Білошицький.
Яка відповідальність за керування в стані сп’яніння?
- за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння або відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП — штраф 17000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік;
- за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — штраф 34000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;
- за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — 51000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
- за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП — 34000 гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.