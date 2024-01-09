Минулого року збільшилась кількість водіїв, відносно яких поліцейські склали протоколи за керування у нетверезому стані.

Як повідомляє у своєму телеграм-каналі перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у 2023 році кількість оформлених випадків керування напідпитку зросла на 13%.

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«За 2023 рік на території країни поліцейськими зафіксовано (та оформлено) 151 396 випадків керування з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння. Для порівняння, за 2022 рік — 134 тисячі випадків», - наводить дані Олексій Білошицький.

Яка відповідальність за керування в стані сп’яніння?