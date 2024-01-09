В прошлом году увеличилось количество водителей, в отношении которых полицейские составили протоколы за управление в нетрезвом состоянии.
Как сообщает в своем телеграмм-канале первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в 2023 году количество оформленных случаев вождения в нетрезвом виде выросло на 13%.
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"За 2023 год на территории страны полицейскими зафиксировано (и оформлено) 151 396 случаев управления с признаками алкогольного или наркотического опьянения. (Для сравнения, за 2022 год - 134 тысячи случаев)", — приводит данные Алексей Билошицкий.
Какая ответственность за управление в состоянии опьянения?
- по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КоАП - штраф 17000 гривен с лишением права управления на 1 год;
- по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - штраф 34000 гривен с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием транспортного средства или без такового или админарест на 10 суток с возмездным изъятием транспортного средства или без такового;
- по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - 51000 гривен с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;
- по ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, которое управляло транспортным средством, после ДТП с его участием, алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП - 34000 гривен или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления на 3 года.