В прошлом году увеличилось количество водителей, в отношении которых полицейские составили протоколы за управление в нетрезвом состоянии.

Как сообщает в своем телеграмм-канале первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в 2023 году количество оформленных случаев вождения в нетрезвом виде выросло на 13%.

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"За 2023 год на территории страны полицейскими зафиксировано (и оформлено) 151 396 случаев управления с признаками алкогольного или наркотического опьянения. (Для сравнения, за 2022 год - 134 тысячи случаев)", — приводит данные Алексей Билошицкий.

Какая ответственность за управление в состоянии опьянения?