По результатам дорожно-транспортных происшествий по вине украинских водителей за рубежом в течение первого квартала количество требований от иностранных партнеров по страховке "Зеленая карта" увеличилось на 17,67% относительно прошлогоднего показателя.

В целом рассмотрено 3 976 случаев. Как сообщает объединение украинских страховых компаний МТСБУ, общая сумма страхового возмещения по таким требованиям составляет 12,7 млн евро, что на 18,6% больше аналогичного периода 2023 года.

Такая динамика роста относительно прошлогоднего обусловлена общим увеличением среднего размера ущерба и частоты наступления страховых случаев за рубежом по сравнению с предыдущим годом.

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Размер средней суммы по требованиям от пострадавших в ДТП по вине украинских водителей в 2024 году составляет 3 215 евро. При таких условиях стоимость договора международного страхования "Зеленая карта" несопоставима с возможными расходами, возникающих в случае ДТП за рубежом.

Это еще раз убеждает, что обеспеченный таким страховым сертификатом водитель финансово защищен и имеет возможность компенсировать пострадавшим ущерб, нанесенный в ДТП по его вине, что произошло в стране-члене системы "Зеленая карта".