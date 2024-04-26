За наслідками дорожньо-транспортних пригод з вини українських водіїв за кордоном протягом першого кварталу кількість вимог від іноземних партнерів за страховкою "Зелена карта" збільшилася на 17,67% відносно торішнього показника.

Загалом розглянуто 3 976 випадків. Як повідомляє об'єднання українських страхових компаній МТСБУ, загальна сума страхового відшкодування за такими вимогами становить 12,7 млн євро, що на 18,6% більше за аналогічний період 2023 року.

Така динаміка росту відносно торішнього зумовлена загальним збільшенням середнього розміру збитку та частоти настання страхових випадків за кордоном у порівнянні з попереднім роком.

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Розмір середньої суми за вимогами від постраждалих у ДТП з вини українських кермувальників у 2024 році становить 3 215 євро. За таких умов вартість договору міжнародного страхування "Зелена картка" є непорівнянною з можливими витратами, що виникають у випадку ДТП за кордоном.

Це ще раз переконує, що забезпечений таким страховим сертифікатом водій фінансово захищений і має можливість компенсувати постраждалим шкоду, завдану в ДТП з його вини, що сталося в країні-члені системи "Зелена картка".