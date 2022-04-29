Украинский производитель электрожгутов для автомобилей французской компании Nexans вернулся к 100% загрузке. Об этом говорится в отчете Nexans.

В первом квартале этого года производитель поддерживал загрузку на уровне 85% мощностей на своих трех производственных площадках.

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"В течение первого квартала наши объекты продолжали работать более чем на 85% их номинальной мощности, и теперь бизнес вернулся в нормальное русло, что примечательно в условиях войны", – заявил генеральный директор Nexans Кристофер Герен.

Несмотря на то, что украинские заводы компании в первом квартале работали не на полную мощность, направление автомобильных жгутов компании Nexans вырос на 15,6% из-за роста доли рынка.

В марте сообщалось, что крупные автопроизводители, включая Volkswagen и BMW, вынуждены временно приостановить работу заводов в Европе из-за нехватки кабеля, который используется в автомобильной электронике. Такую продукцию изготавливают около 40 заводов на территории Украины.