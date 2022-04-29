Український виробник електроджгутів для автомобілів французької компанії Nexans повернувся до 100% завантаження. Про це йдеться у звіті Nexans.

У першому кварталі цього року виробник підтримував завантаження на рівні 85% потужностей на своїх трьох виробничих майданчиках.

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"Протягом першого кварталу наші об'єкти продовжували працювати більш ніж на 85% їх номінальної потужності, і тепер бізнес повернувся в нормальне русло, що примітно в умовах війни", - заявив генеральний директор Nexans Крістофер Герен.

Незважаючи на те, що українські заводи компанії в першому кварталі працювали не на повну потужність, напрямок автомобільних джгутів компанії Nexans виріс на 15,6% через зростання частки ринку.

У березні повідомлялося, що великі автовиробники, включаючи Volkswagen та BMW, змушені тимчасово призупинити роботу заводів у Європі через брак кабелю, який використовується в автомобільній електроніці. Таку продукцію виготовляють близько 40 заводів на території України.