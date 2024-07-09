Украинские женщины все чаще пересаживаются на грузовики

В Украине даже действует проект OnTrack шведской организации. Благодаря ему украинские женщины могут бесплатно овладеть навыками управления грузовиками.

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Учебная программа курса состоит из теоретической и практической подготовки. Участие в проекте принимают участие женщины, которые имеют водительское удостоверение категории В и трехлетний водительский стаж. Среди тех, кто может воспользоваться программой - волонтеры, вынужденно перемещенные лица, матери-одиночки и другие женщины.

После завершения обучения восемь участниц проекта успешно сдали экзамены в сервисном центре МВД в городе Тернополе и получили водительское удостоверение категории С.

Среди выпускниц проекта - госпожа Ирина. Она успешно сдала практический экзамен в сервисном центре МВД с первой попытки. Ранее Ирина была известным предпринимателем, но из-за военных действий была вынуждена покинуть родной город и овладеть еще одной профессией. "Отныне могу сесть за руль, или подменять другого водителя в длительной дороге", - рассказывает Ирина.

Другая водитель-дальнобойщица получила свидетельство на право перевозки опасных грузов. В региональном сервисном центре ГСЦ МВД Винницкой, Черкасской и Кировоградской областей Алина Березовская получила свидетельство на право перевозки опасных грузов (ADR).

В свои 23 года Алина уже имеет право на управление транспортными средствами категорий В, С и СЕ. "Любовь к вождению и к дорогам появилась после того, как впервые отправилась с мужем-дальнобойщиком в путешествие, - рассказала Алина. - Тогда сразу взялась за обучение. Все удавалось с первого раза. И сегодня следующий этап пройден удачно". По словам Алины, у нее достаточный опыт поездок за границу крупногабаритными автомобилями. И на этом она останавливаться не собирается.