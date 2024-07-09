Українські жінки все частіше сідають за кермо вантажівок

В Україні навіть діє проект OnTrack шведської організації. Завдяки йому українські жінки можуть безоплатно опанувати навички керування вантажівками.

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Навчальна програма курсу складається з теоретичної та практичної підготовки. Участь у проекті беруть участь жінки, які мають посвідчення водія категорії В та трирічний водійський стаж. Серед тих, хто може скористатися програмою — волонтери, вимушено переміщені особи, матері-одиначки та інші жінки.

Після завершення навчання вісім учасниць проекту успішно склали іспити в сервісному центрі МВС в місті Тернополі та отримали посвідчення водія категорії С.

Серед випускниць проекту — пані Ірина. Вона успішно склала практичний іспит в сервісному центрі МВС з першої спроби. Раніше Ірина була відомим підприємцем, але через військові дії була змушена залишити рідне місто та опанувати ще одну професію. «Відтепер можу сісти за кермо, або підміняти іншого водія в тривалій дорозі», — розповідає Ірина.

Інша водійка-далекобійниця отримала свідоцтво на право перевезення небезпечних вантажів. У регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей Аліна Березовська отримала свідоцтво на право перевезення небезпечних вантажів (ADR).

У свої 23 роки Аліна вже має право на керування транспортними засобами категорій В, С та СЕ. «Любов до кермування та до доріг з’явилася після того, як вперше вирушила з чоловіком-далекобійником у подорож, — розповіла Аліна. — Тоді одразу взялася за навчання. Все вдавалося з першого разу. І сьогодні наступний етап пройдено вдало». За словами Аліни, у неї достатній досвід поїздок за кордон великогабаритними автомобілями. І на цьому вона зупинятися не збирається.